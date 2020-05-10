في عيد ميلاد أحمد سلامة.. تعرف على أهم المحطات الفنية في حياته









يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان أحمد سلامة الذي تميز بأعماله الفنية التي تترك نكهة خاصة لدى الجمهور.ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في مدينة القاهرة يوم 10 مايو عام 1960م.2- قدم العديد من المسلسلات منها مصر الجديدة، موال الحب والغضب، قيود بلا قبضان، وسعيكم مشكور، أعمال رجال، ولا في الأحلام، من كل بيت حكاية.3- شارك في عدة أفلام منها المائدة، شارع الهرم، إحنا بتوع الأتوبيس، أفواه وأرانب، ملائكة الشوارع، يوم الماء والملح، المولد، الشيطانة، المهاجر.4- قدم عدة سهرات تليفزيونية منها جواز سفر أمريكاني، من حال الى حال، الحب فوق السطو، زهرة عباد الشمس، الشكل والمضمون، زهرة عباد الشمس.5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها الديكتاتور، أنا والبنت حبيبتي، حقيقة الأوهام، ثورة الشطرنج، نقطة نور.6- تزوج أربع مرات، ولديه سبع أبناء.