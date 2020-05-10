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صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وبرشلونة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:37 ص
ميراليم بيانيتش وآرثر ميلو
ميراليم بيانيتش وآرثر ميلو
عبد القادر عرابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يقتربان من عقد صفقة تبادلية بينهما، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، فإن الصفقة ستتضمن إنتقال نجم الوسط البوسني "ميراليم بيانيتش" من يوفنتوس لبرشلونة، مقابل إنضمام البرازيلي الدولي "آرثر ميلو" في الجهة المقابلة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن بيانيتش لم يؤكد موافقته على الذهاب لبرشلونة، فيما يعد موقف آرثر ميلو غامضاً حتى الآن.

 

وكانت عدة تقارير إيطالية قد أفادت برغبة بيانيتش في الإنضمام لبرشلونة في الصيف المقبل.

 

ونوهت التقارير، أن إدارة برشلونة ترحب بإنضمام بيانيتش، لاسيما وأن الصفقة ستدر ربحاً مالياً كبيراً لبرشلونة.

 

يشار إلى أن بيانيتش انضم ليوفنتوس في صيف عام 2016 من نادي روما الإيطالي، مقابل 32 مليون يورو، إلا أن قيمته السوقية تراجعت بشكل كبير بسبب تقدمه في السن.

 

 

على الجانب الآخر، ضم برشلونة آرثر ميلو في صيف عام 2018 مقابل 32 مليون يورو، إلا أن قيمته تراجعت 10 ملايين يورو، وبالتالي سيحقق برشلونة مبلغاً كبيراً من إبرام تلك الصفقة.

 

 

 

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