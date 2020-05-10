اعتزلت الفن وارتدت الحجاب .. معلومات لا تعرفها عن هالة فؤاد

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تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة هالة فؤاد، التى رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، فهى والدة الفنان هيثم أحمد زكي وطليقة الفنان أحمد زكي وابنة المخرج أحمد فؤاد، التي مثلت حالة فنية خاصة، فقد كانت صاحبة وجها ملائكيا وطلة استثنائية.



وفي ذكري وفاتها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الفنانة هالة فؤاد:



_تزوجت الفنانة هالة فؤاد من الفنان أحمد زكي في 1983، وأنجبا ابنهما هيثم في 1984، ثم انفصلا بعدها بشهور قليلة، ليتربي هيثم بينه وبينها، ثم تزوجت مرة ثانية من عز الدين بركات وأنجبت ابنها مالك.





_قدمت العديد من الأدوار ومن أشهر أفلامها اللعب مع الشياطين، حارة الجوهري ،الأوباش ، عشماوي، السادة الرجال، حارة الطيبين وشقاوة في السبعين، المليونيرة الحافية، والبنت اللي قالت لا، رجل في المصيدة.





_توفت وابنها هيثم بعمر التاسعة في سنة 1993، لذا لا يجمعهما سوى 9 سنوات فقط، وحرصت هالة على توثيق علاقتها بهثيم في لقاء تليفزيوني نادر.



وقالت هالة: "هيثم يمتلك طاقة سهر كبيرة للغاية، وليس له مواعيد خاصة في الاستيقاظ، إلا أنه حينما يستيقظ كان على المنزل بأكمله أن يستيقظ تلبية لرغباته، وفي حال كنت أشعر بالتعب أو الإرهاق لم يكن يسمح لي باستكمال نومي، وهو ما يدفعه في بعض الأحيان إلى سكب الماء على وجهي من أجل إجباري على الاستيقاظ، ذلك الأمر الذي استقبله بكل حب تلبية لرغبته".



وأضافت: "لدي أورج للعزف، لكني لا أجيد العزف عليه بشكل كامل وأحول بعض الألحان الخاصة بالأغاني إلى كلمات مناسبة لهيثم"، وغنت جزءا من أغنية "يا حسن يا خول الجنينة" التي صارت كلماتها تقول "يا هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم.. يا حبيب مامي وبابي ادلع يا هيثم.. يا حبيب جدو وتيته روح قلبي يا هيثم".





_بعد زواجها من عز الدين أًصيبت هالة أواخر عام 1990، بجلطات متلاحقة إثر ولادة نجلها الثاني رامى، وبعدها قررت أن ترتدى الحجاب وتعتزل التمثيل نهائيا.