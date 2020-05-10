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روبوت يوسف الشريف يكشف لسهر الصايغ عن خطته لتدمير العالم

الأحد 10/مايو/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تذهب صباح لعمل الروبوت ويريها مكانًا من تصميمه وأنه سيصبح مؤقتاً منزلهم، وأنه يحتاجها قريبة منه في هذه الفترة للإطمئنان عليه.

ويطلب الروبوت من طومان أن ينتظره في الخارج ولا يسمح لأحد أن يدخل إليهم.

ويأخذ الروبوت صباح ويريها ما يفعله وتنصدم أنه يصنع روبتات وتقول له أن الناس سوف تمنعه، وماذا عنها يخبرها أنها شئ أخر هي الأم والملكة وسيعلمها الصنع مثلما فعلت معه ويبلغها أنه دمر مخزن إنيرجي كو وأخذ وعي المهندسين والمهندسات على كفاءة عالية لعلهم يصبحوا نواة لما يفعله، وسيصبحون أولادهم جميعاً.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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