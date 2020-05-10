Advertisements

باريس سان جيرمان يضع خطة الاحتفاظ بـ إيكاردي

الأحد 10/مايو/2020 - 06:58 ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
علي خلاف

يخطط مسئولوا باريس سان جيرمان الفرنسي للإبقاء على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم، المعار من إنتر ميلان.

 

خطة سان جيرمان للاحتفاظ بالمهاجم الأرجنتيني

 

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم السبت عن مفاوضات باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصفة نهائية.

 

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن باريس يريد التفاوض مع إنتر ميلان بشأن صفقة ضم إيكاردي بشكل نهائي.

 

وأضافت الصحفية أن النادي الفرنسي سيطلب إما تمديد فترة الإعارة وبقاء إيكاردي لموسم آخر، أو تقليل خيار الشراء من 70 إلى 50 مليون يورو.

 

أرقام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

 

الجدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قدم موسمًا مميزًا حتى الآن رفقة باريس، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 4 آخرين خلال 31 مباراة.

 

وانضم إيكاردي لسان جيرمان، في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو.

 

أخبار تهمك

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 10 ساعة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 7 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟