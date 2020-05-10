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أشرف بن شرقي على رادار أولمبياكوس اليوناني

الأحد 10/مايو/2020 - 07:12 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
محمد الدمتناوي

أصر مسئولو نادي أولمبياكوس اليوناني على إتمام التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الحالي، خلال الفترة المقبلة.

 

حيث يجهز النادي اليوناني عرضًا ماليًا للحصول على خدمات لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، خلال الساعات الماضية.

 

واستطاع اللاعب المغربي لفت أنظار بيدرو مارتينز المدير الفني للفريق الأول بنادي أولمبياكوس اليوناني، بعد أداؤه الرائع خلال الفترة الأخيرة.

 

لكن من جانب الزمالك فقد أعلن النادي مؤخرا عن رغبته في التمسك باللاعب، بعد تلقيه عددا من العروض نتيجة لتألقه الملفت بقميص النادي الأبيض.

 

يذكر أن اللاعب المغربي يرغب في الاحتراف الأوروبي بعد نصيحة مصطفى حجي المدرب العام لمنتخب المغرب له باللعب في أوروبا.

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