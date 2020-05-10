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تأجيل عرض مسلسل "ليه لأ" لأمينة خليل .. تعرف على الموعد الجديد

الأحد 10/مايو/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

أعلن خلال الساعات الماضية عن تأجيل عرض مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، لتخرج من السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بعد أن كان مقررًا عرضه في النصف الثاني مش شهر رمضان.

تأجل المسلسل بعد طرح تتر المسلسل للفنانة آمال ماهر "اللي قادرة"، وبعد تحقيقه نسب مشاهدات عالية.

وشاركت أمينة خليل متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "بشكر كل اللي سأل واهتم بميعاد عرض مسلسل ليه لأ.. للأسف لضيق الوقت وعشان كان لازم تشوفوه في أحسن مستوى.. قررنا تأجيل العرض لبعد رمضان".

وأضافت: "أول ما يتحدد الميعاد هتعرفوا فورا، شكرا لكل اللي انتظروا المسلسل وسألوا عليه.. كل تأخيرة وفيها خيرة".

والجدير بالذكر أن مسلسل "ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء، ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن منهم أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.


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