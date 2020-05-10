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الجمهور يشيد بأداء محمد الكيلاني في سباق دراما رمضان 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

توالت التعليقات العديدة من الجمهور على الأعمال التي يشارك فيها الفنان محمد الكيلاني والذي قام بتجسيد الشخصيات فيها ببراعة.

ويجسد الكيلاني شخصية فارس في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وشخصية أرشميدس في مسلسل "فلانتينو'' مع الزعيم عادل إمام، وسوف يظهر في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "فنان محترم وموهوب وجميل جداً وبنحبه كمطرب وكفنان، وبعشق أغنية مفيهوش غلطة بتاعته وكل أعماله عظمة".

والجدير بالذكر أن الفنان محمد الكيلاني قد شارك مؤخراً في مسلسل "الأنسة فرح"، وقام بتجسيد شخصية "طارق".

وشارك في بطولة مسلسل "الأنسة فرح" كل من رانيا يوسف، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، وأخرون، تأليف محمود عزت، عمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي، وائل فرج.

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