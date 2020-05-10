مدى الحياة.. عضوية نادي الزمالك لـ طبيب الغلابة

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن الدكتور محمد مشالي، المعروف بـ "طبيب الغلابة"، عقب ظهوره في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة "طبيب الغلابة"، مما ساهم في إحداث ضجة إعلامية على نطاق واسع، وأصبح يلقى دعمًا معنويا كبيرًا .

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منح العضوية الشرفية بالنادي الأبيض، للدكتور محمد مشالي وأسرته مدى الحياة، وذلك في منشور عبر الحساب الخاص لرئيس القلعة البيضاء على "فيسبوك".

وأعرب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بزمالكوية "طبيب الغلابة"، فضلًا عن إنسانيته ووقوفه جوار الفقراء والغير مقتدرين ماديًا.

وكان الدكتور محمد مشالي، قد أكد أنه يشجع نادي الزمالك، منذ أن كان طالبًا في المرحلة الإعدادية، وأنه حزين لوقف مسابقات الدوري، لأنه لم يتمكن من مشاهدة مباريات الزمالك.

وبلغت إنسانية الدكتور محمد مشالي رضا الجميع واندهاشهم في ذات الوقت، عندما كشف عن قيمة إجراءه الفحص الطبي لمرضاه قائلاً : " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتم زيادته في الشهور الأخيرة إلى 10 جنيهات".