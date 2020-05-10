Advertisements

مدى الحياة.. عضوية نادي الزمالك لـ طبيب الغلابة

الأحد 10/مايو/2020 - 07:42 ص
الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي
الفجر الرياضي

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن الدكتور محمد مشالي، المعروف بـ "طبيب الغلابة"، عقب ظهوره في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة.

 

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة "طبيب الغلابة"، مما ساهم في إحداث ضجة إعلامية على نطاق واسع، وأصبح يلقى دعمًا معنويا كبيرًا .  

 

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منح العضوية الشرفية بالنادي الأبيض، للدكتور محمد مشالي وأسرته مدى الحياة، وذلك في منشور عبر الحساب الخاص لرئيس القلعة البيضاء على "فيسبوك".

 

وأعرب رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بزمالكوية "طبيب الغلابة"، فضلًا عن إنسانيته ووقوفه جوار الفقراء والغير مقتدرين ماديًا.

 

وكان الدكتور محمد مشالي، قد أكد أنه يشجع نادي الزمالك، منذ أن كان طالبًا في المرحلة الإعدادية، وأنه حزين لوقف مسابقات الدوري، لأنه لم يتمكن من مشاهدة مباريات الزمالك.

 

وبلغت إنسانية الدكتور محمد مشالي رضا الجميع واندهاشهم في ذات الوقت، عندما كشف عن قيمة إجراءه الفحص الطبي لمرضاه قائلاً : " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتم زيادته في الشهور الأخيرة إلى 10 جنيهات".

 

 


أخبار تهمك

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 7 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 20 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟