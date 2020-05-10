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5 أندية إماراتية تصارع على تيجالي

الأحد 10/مايو/2020 - 08:40 ص
تيجالي
تيجالي
وكالات

تخطط 5 أندية إماراتية هي الشارقة وكلباء والوصل وبني ياس والظفرة، لضم مهاجم الوحدة السابق، سيباستيان تيجالي، لتدعيم صفوفها خلال الموسم الجديد.


كشفت صحيفة البيان، أن اللاعب يتمتع بميزتين، الأولى أنه سيتم قيده في خانة اللاعب المواطن، والثانية أنه هداف وخطورته كبيرة على مرمى المنافسين، حيث نجح هذا الموسم مع الوحدة في تسجيل 15 هدفاً، وصنع 5 تمريرات حاسمة، خلال 19 مباراة بالدوري.


وأضافت: "وضع تيجالي بعض الشروط للموافقة على العروض، منها الحصول على مليونين ونصف المليون يورو كراتب سنوي خلاف بعض الامتيازات مع التوقيع على عقد لمدة عامين، وهذه الشروط ربما أخرت بعض الأندية عن تقديم عروضها للاعب بشكل رسمي، بينما بدأت أندية في مفاوضاتها مع اللاعب لتعديل بعض هذه الشروط".

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