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تأجيل بطولة العالم للكاراتيه في الإمارات

الأحد 10/مايو/2020 - 08:18 ص
الكاراتيه
الكاراتيه
وكالات

قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، تأجيل بطولة العالم للرجال والسيدات، التي كان مقررة إقامتها في دبي خلال نوفمبر المقبل، وذلك بسبب فيروس كورونا.

 

أوضحت صحيفة الاتحاد، اليوم الأحد، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة لتحديد موعد جديد، على أن يتزامن مع فعاليات إكسبو 2021، وسيتم عرض طلب التأجيل على اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بعد غد الثلاثاء.

 

وأضافت: "مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه قرر أيضاً إيقاف النشاط الحالي لبطولات الموسم الحالي 2019-2020 حتى إشعار آخر، والتوصية بدراسة النظام الأساسي للاتحاد، كما تم تكليف الأمين العام رئيس اللجنة الفنية، راشد آل علي،  برئاسة لجنة لإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمشاركات المحلية للاعبين.

 

كما تقرر تكليف لجنة لاستحداث مبادرات جديدة، مثل إقامة محاضرات عن بعد للمدربين والحكام واللاعبين، وبرنامج خاص للاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، في ظل توقف النشاط.

 

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