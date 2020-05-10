محمد النني ينتظر إشارة أرسنال

كشف مدير أعمال لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، المعار لنادي بشتكاش التركي، محمد النني عن أن هناك ثلاثة عروض للاعب المصري لم يحسم موقفه منها حتى الآن.

قال نظمي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أن هناك ثلاثة عروض للنني من اسبانيا وألمانيا وإنجلترا، وحتى الآن لم يحسم موقفه النهائي.

وأضاف: "النني يستبعد عودته إلى مصر، أو الذهاب إلي دوريات الخليج في الفترة الحالية، وهو يرغب بشدة في استمرار رحلته الاحترافية.

واختتم: "النني سيكمل مسيرته حتي نهاية الموسم مع بشتكاش حتى تنتهي الإعارة، ثم يعود إلى آرسنال لحسم موقفه من العروض المقبلة.