Advertisements

رونالدو يعلن خلو ناديه من إصابات فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:15 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات

كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

 

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.

 

ويستعد بلد الوليد لاستئناف تدريباته غدًا الاثنين وسط إجراءات احترازية صارمة.

 

وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات يوم الإثنين".

 

وأضاف "في الاسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رونالدو بلد الوليد الدوري الاسباني البرازيل

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

زيرو كورونا.. بلدان عربية تخلو من الفيروس القاتل

الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالميًا لـ40%

خلو مطار الخميني من المسافرين.. آخر تطورات "كورونا" في إيران

مدرب ليستر سيتي يعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

نجم تشيلسي يعلن تعافيه من "كورونا"

رئيس جنوب إفريقيا يعلن حالة الطواريء القصوى لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟