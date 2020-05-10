Advertisements

مفاجأة من ريال مدريد لـ"أوباميانج"

الأحد 10/مايو/2020 - 09:45 ص
أوباميانج
أوباميانج
وكالات

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بيير أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021.

 

وسعت إدارة آرسنال، منذ فترة، لتجديد عقد أوباميانج ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معه بشأن ذلك، مما أدى إلى انتشار التكهنات حول مستقبله.

 

وارتبط لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأكثر من نادِ، إلى جانب ريال مدريد، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهم.

 

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح نظيره في أرسنال مهلة لتحديد موقفها من مستقبل أوباميانج، وما إذا كانت ستوافق على رحيله إلى سانتياجو برنابيو أم لا وتنتهي هذه المدة في 15 يونيو المقبل.

 

وأشارت إلى أن النادي الملكي يريد بالفعل ضم أوباميانج ولكن الإدارة لا تستطيع الانتظار بعد منتصف الشهر المقبل لمعرفة مصير تلك الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد اوباميانج ارسنال

أخبار تهمك

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم هداف البريميرليج

رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وآرسنال لخطف حلم برشلونة

نجم أرسنال يوافق على طلب ريال مدريد.. الصفقة المميزة تقترب من البيرنابيو

ريال مدريد يغري آرسنال للتخلي عن نجم الفريق

أوباميانج يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟