مفاجأة من ريال مدريد لـ"أوباميانج"

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بيير أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021.

وسعت إدارة آرسنال، منذ فترة، لتجديد عقد أوباميانج ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معه بشأن ذلك، مما أدى إلى انتشار التكهنات حول مستقبله.

وارتبط لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأكثر من نادِ، إلى جانب ريال مدريد، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهم.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح نظيره في أرسنال مهلة لتحديد موقفها من مستقبل أوباميانج، وما إذا كانت ستوافق على رحيله إلى سانتياجو برنابيو أم لا وتنتهي هذه المدة في 15 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يريد بالفعل ضم أوباميانج ولكن الإدارة لا تستطيع الانتظار بعد منتصف الشهر المقبل لمعرفة مصير تلك الصفقة.