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الصين تسجل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

 

وكشفت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الـ12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرقي البلاد.

 

وسجلت اللجنة الصحية الصينية، 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم، مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

 

وبحسب اللجنة الصحية الصينية، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

 

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بمجموع 6380 حالة إصابة، يليها الإمارات في المركز الثاني بـ 5825 حالة، وجاءت قطر في المركز الثالث بإجمالي 4103 حالة، ويليها مصر في المركز الرابع بـ 2673 حالات، وأما في المركز الخامس تواجدت المغرب بـ 2283 حالة إصابة.

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