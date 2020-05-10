تعرف على سر فقدان أديل لعشرات الكيلو جرامات من وزنها

بعد ظهورها بجسم نحيل، كشف المدرب الشخصي للمغنية العالمية آديل عن أسباب فقدانها لكمية كبيرة من وزنها بفترة قصيرة، مؤكداً انها اتخذت هذا القرار الحاسم بتغيير شكلها لأسباب صحية فقط.

ونشر المدرب بيت جيراسيمو صورة له مع آديل في بركة مياه، وعلق عليها: "بصفتي المدرب الشخصي السابق لأديل، فإنه من المحبط أن تقرأ التعليقات السلبية واتهامات التخوف من الدهون التي تشكك في صدق فقدان وزنها المذهل".

وأضاف: "عندما بدأت أنا وأديل رحلتنا، لم يكن الأمر يتعلق بالنحافة الفائقة ابدا، بل يتعلق بصحتها، خاصة بعد الحمل وبعد الجراحة".

وتابع : "ندما أعلنت اديل عن ألبومها 25 وجولتها، كان علينا أن نستعد لنظام مرهق لمدة 13 شهرا، في ذلك الوقت، استعدت للتدريب وقدمت خيارات طعام مناسبة لها".

وتابع أن هذا التحول ليس لمبيعات الألبومات أو الدعاية، إنما تفعل ذلك من اجل نفسها ومن اجل ابنها أنجيلو.

واشار الى أنه يأمل أن يقدر الناس العمل الشاق الذي قامت به أديل لتحسين نفسها من اجلها واجل عائلتها فقط، في اشارة الى ان الاخبار التي انتشرت عن اقدامها على هذه الخطوة كرد فعل بعد طلاقها من سيمون كونيكي غير صحيحة.



