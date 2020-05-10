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انتهاء تصوير مسلسل "أولاد آدم".. والأبطال يحتفلون

الأحد 10/مايو/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر

 احتفل أبطال مسلسل "​أولاد آدم​"، الذي يعرض حالياً في ​رمضان​، بإنتهاء تصوير العمل.

ونشرت النجمة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مقطع فيديو من الإحتفال، الذي حضره أبطال المسلسل ومنهم ​دانييلا رحمة​، ​قيس الشيخ نجيب​، ​ندى أبو فرحات​، رانيا عيسى، فيفيان أنطونيوس، ساشا دحدوح، ​رودني حداد​، أنطوانيت عقيقي، بالإضافة الى مخرج المسلسل ​الليث حجو​، والمنتج ​جمال سنان​، صاحب شركة إيغل فيلمز.

وعلّقت ماغي على الفيديو، قائلة: "الحمدالله نجاحنا بسببكن.. بسبب حبكن ودعمكن ومتابعتكن الليلة خلصنا تصوير مسلسل أولاد آدم واللي ناطركن كتير مفاجئ"

مسلسل "أولاد آدم" يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم".

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