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أستراليا تستعد لتخفيف القيود اعتبارًا من 15 مايو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء الأسترالي جلاديس بيرجيكليان، اليوم الأحد، إن ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا، ستبدأ في تخفيف القيود على بعض التجمعات وستسمح للمطاعم بفتح قيود جديدة بدءًا من 15 مايو، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

سيتم السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال ما يصل إلى 10 من الزبائن في وقت واحد. ستقتصر التجمعات الخارجية وحفلات الزفاف والخدمات الدينية على 10 أشخاص، بينما سيسمح بالجنازات في الهواء الطلق بحد أقصى 30 مشيعًا.

وقال بيريجكليان خلال مؤتمر صحفي متلفز في وقت مبكر من يوم الأحد "التغييرات ستسمح لنيو ساوث ويلز (NSW) بإشعال الاقتصاد، مع السماح بالمزيد من الحريات الشخصية".

واضاف "نحن نقوم بتخفيف القيود بحذر ولأننا أثبتنا بشكل جماعي قدرتنا على الاستماع إلى القيود، واحترامها، ولهذا السبب يرجى أن أطلب من الجميع أن يظهروا نفس اليقظة ونحن نمضي قدمًا".

وفي بيان أصدرته يوم الأحد حكومة نيو ساوث ويلز، ذكّر وزير الصحة براد هازارد المواطنين بالبقاء على علم باستمرار وباء فيروس كورونا، مضيفًا أنه "بدون لقاح، يجب أن نكون يقظين، خاصة عندما ترفع القيود".

وحدد رئيس الوزراء الأسترالي يوم الجمعة خطة من ثلاث خطوات لإعادة فتح الاقتصاد والمجتمع، لكنه قال إن الأمر متروك للولايات الفردية عندما تضعها موضع التنفيذ. وقال البيان يوم الأحد إن نيو ساوث ويلز ستدرس الخطوتين الثانية والثالثة من الخطة في الوقت المناسب.

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فيروس كورونا أستراليا تستعد لتخفيف القيود

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