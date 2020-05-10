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تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

الأحد 10/مايو/2020 - 09:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ شهر.

 

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن من بين الحالات الجديدة 26 حالة منقولة محليا و8 حالات إصابة واردة من الخارج، حيث يمثل إجمالي عدد إصابات، الأحد، الأعلى منذ التاسع من أبريل.

 

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات أو حالات محلية قليلة جدا خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ الحصيلة اليومية لحالات الإصابة نحو 10 حالات أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

 

وكشفت السلطات الكورية الجنوبية، أن عودة ظهور حالات الإصابة جاءت عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في حفنة من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

 

وخففت كانت كوريا الجنوبية، بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، حذر من حدوث موجة ثانية من الوباء في وقت لاحق من العام، قائلا إن التفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت.

 

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