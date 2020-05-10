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فينجر: نهاية أسطورتي ميسي ورونالدو

الأحد 10/مايو/2020 - 10:57 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
وكالات

أكد المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال أن حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أوشكت على الانتهاء، متوقعا  أن يكون خليفتهما نيمار وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال فينجر: "لم نر أبدا لاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو يمكنهم صنع كل شيء في أي موقف صعب، لكنني أعتقد أن عهدهم يقترب من نهايته".

 

وأضاف: "كلاهما يلعب في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتم ضمان مستقبلهما في الفريق أو فرنسا لأنهما محط اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ".

 

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