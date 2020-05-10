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كوريا الجنوبية تسجل أكبر قفزة في يوم واحد منذ 9 أبريل

الأحد 10/مايو/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت كوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم السبت، وهي أكبر قفزة ليوم واحد في العدوى منذ 9 أبريل، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد.

يعتقد أن الارتفاع في عدد الحالات مرتبط بمشهد الملهى الليلي في سيول - على وجه التحديد مع رجل يبلغ من العمر 29 عامًا ثبتت إصابته بالفيروس يوم الخميس، بعد زيارة ثلاثة نوادي ليلية في سيول في 2 مايو.

حتى وقت قريب، كانت كوريا الجنوبية قد احتوت وباءها بالكامل تقريبًا، حيث تم الإبلاغ عن حالات فردية قليلة في الأيام التي سبقت ظهور المجموعة الجديدة.

وحتى ظهر اليوم، تم ربط 54 حالة بمجموعة الملهى الليلي، 43 منهم زاروا الأماكن الليلية المعنية، في حين كان 11 شخصًا على اتصال بأولئك الذين كانوا هناك.

وقال المسؤولون بارك وون-سون إن المسؤولين قالوا إن 1946 شخصًا على الأقل زاروا المؤسسات المعنية يتم تعقبهم وإخضاعهم لعزل ذاتي.

يوم الأحد، حذر الرئيس مون جايين من موجة ثانية من الوباء خلال خطابه المتلفز بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيبه.

وأوضح "لم ينته الأمربعد. مع الحفاظ على اليقظة المعززة حتى النهاية، يجب ألا نتخلي عن حذرنا أبدًا فيما يتعلق بالوقاية من الأوبئة. سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل انتهاء تفشي مرض Covid-19 تمامًا. علينا أيضا أن نستعد للموجة الثانية للوباء ".

وقد سجلت كوريا الجنوبية 10874 حالة إصابة بالفيروس، وتعافى 9610 شخصًا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ومن بين الحالات الجديدة، تم إرسال 26 حالة محليًا. وبلغ عدد القتلى 256 دون أن تسجل وفيات جديدة يوم السبت.

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