عمرو أديب لـ المصريين العالقين في الخارج: "مش عجبكم الوضع متجوش"

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انتقد الإعلامي عمرو أديب، هجوم بعد المصريين العالقين العائدين إلى مصر أماكن إقامتهم في المدن الجامعية، ونزل الشباب خلال فترة الحجر الصحي، وتسجيلهم فيديوهات لأماكن الإقامة ونشرها على قناة الجزيرة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة أصرت على عودة المصريين العالقين في الخارج رغم الظروف التي تمر بها، مضيفا: "الأول كانوا بيقولوا نرجع بس، ونبوس تراب مصر، ولكن بعد أول دفعة دفعتين من اللي رجعوا.. بدأت فيديوهات تطلع وتروح للجزيرة، وتنتقد أماكن الإقامة بالمدن الجامعة، ونزل الشباب".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الناس راجعة بفلوسها.. والدولة قالتلهم مش عايزين منكم فلوس، ووفرت لهم أماكن في المدن الجامعية"، متابعا ساخرا: "إحنا مكناش عاملين حساب أنكم هتضايقوا من المكان.. كنا نستنى سنة عقبال ما ندهن المكان ونجهزه، هو أنتم راجعين على سويسرا، ملحقناش نبيض، ونبني قصرين تلاتة، ونركب واي فاي".



وتابع، "عايزين تقعدوا في مرسى علم.. فك كيسك وادفع"، موجها رسالة إلى المصريين العالقين الذين لم يأتوا بعد، قائلا: "أنتم شفتم العينة، هى دي ظروفنا، لو مش عجبك متجيش، إحنا في ظرف صعب، ولازم نشيل بعض كلنا"، مستطردا: "كنت متوقع تشكروا الدولة، واللي حصل لم يكن مخطط، هى البلد دي هتفضل ملطشة من عيالها كده لحد إمتى".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.



وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

