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صبري فواز: لا أحب محمد صبحي شخصيًا وطريقة شغله متعجبنيش (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 09:12 ص
صبري فواز
صبري فواز
أكد الفنان محمد فواز، إنه لا يحب الفنان محمد صبحي شخصيًا أو على المستوى المهني، كما يرفض أن يجتمع معه في أي عمل فني.

وعندما سُئل محمد فواز استضافته في حلقة أمس السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس" الفضائية عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.

وقال: "لا أحب طريقة عمل محمد صبحي، ولكني أحترمه كمخرج مسرحي كبير وكممثل كويس"، بحسب تعبيره، مضيفًا: "طريقة شغله متعجبنيش، وشفت حاجات بعيني عملها معجبنيش".

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محمد فواز محمد صبحي شيخ الحارة والجريئة

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