بريطانيا ترسل 50 ألف اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة

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صرح متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا لشبكة CNN يوم السبت إن المملكة المتحدة أرسلت 50 الف اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مشكلات تشغيلية في شبكة المعامل الحكومية.



وقال المتحدث: "عندما تنشأ مشاكل، لدينا حالات طوارئ تشمل إنشاء سعة مؤقتة إضافية لمختبراتنا أو إرسال مسحات للخارج إلى مختبرات شريكة لإكمالها. بالطبع، يجب أن تتطابق المختبرات الشريكة مع معاييرنا العالية".



وقال المتحدث إن التحقق من صحة هذه الاختبارات سيكتمل في المملكة المتحدة، وسوف تعاد النتائج إلى المرضى "في أسرع وقت ممكن".



تعمل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على حل مشكلات المختبر وإعادتها إلى طاقتها الكاملة. حيث تعثرت محاولة حكومة المملكة المتحدة لتوسيع الاختبار في الأيام الأخيرة حيث كافحت من أجل تحقيق هدف إكمال 100 الف اختبار يوميًا بانتظام.

