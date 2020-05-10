Advertisements

بريطانيا ترسل 50 ألف اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا لشبكة CNN يوم السبت إن المملكة المتحدة أرسلت 50 الف اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مشكلات تشغيلية في شبكة المعامل الحكومية.

وقال المتحدث: "عندما تنشأ مشاكل، لدينا حالات طوارئ تشمل إنشاء سعة مؤقتة إضافية لمختبراتنا أو إرسال مسحات للخارج إلى مختبرات شريكة لإكمالها. بالطبع، يجب أن تتطابق المختبرات الشريكة مع معاييرنا العالية".

وقال المتحدث إن التحقق من صحة هذه الاختبارات سيكتمل في المملكة المتحدة، وسوف تعاد النتائج إلى المرضى "في أسرع وقت ممكن".

تعمل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على حل مشكلات المختبر وإعادتها إلى طاقتها الكاملة. حيث تعثرت محاولة حكومة المملكة المتحدة لتوسيع الاختبار في الأيام الأخيرة حيث كافحت من أجل تحقيق هدف إكمال 100 الف اختبار يوميًا بانتظام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في بريطانيا فيروس كورونا الولايات المتحدة

أخبار تهمك

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 8 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تختبر نظام الدفع لكبسولات المختبر فى المحطة الفضائية الجديدة

الهيئة السعودية تجري 3 ألاف إجراء تحليلي للممارس صحي

"التخصصات الصحية" تختبر 3 آلاف ممارس أجنبي تمهيداً لاستقدامهم

بأيادٍ سعودية.. المختبر الإقليمي وبنك الدم في الرياض يضاهي أقرانه بالعالمية

FDA توافق على اختبار جديد يمكنه اكتشاف فيروس كورونا في 5 دقائق

الإمارات تطلق مختبرا حديثا بقدرات تشخيص فائقة لمكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟