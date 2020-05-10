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مسؤول بالصحة الصينية يعترف بضعف نظام الصحة العامة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال مسؤول صحي صيني يوم السبت إن وباء الفيروس التاجي كشف النقاب عن نقاط ضعف في نظام الصحة العامة في الصين في اعتراف عام نادر بالنقص من داخل الحكومة الاستبدادية، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان".

فقد قال لي بين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة، خلال مؤتمر صحفي، يوم السبت، إنه "في الوقت الذي نتعامل فيه مع الوباء، اكتشفنا أن الصين لا تزال لديها نقاط ضعف في أنظمة الوقاية والسيطرة على الوباء (وكذلك) أنظمة الصحة العامة. إنه اختبار كبير لقدرة بلادنا ونظام الحكم."

وتابع قائلا ان الصين ستحسن الان الوقاية من الامراض ونظام الصحة العامة وعمليات جمع البيانات.

في الأسابيع الأخيرة، هاجمت إدارة ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بسبب تعاملها مع تفشي المرض، وشككت في عدد القتلى وانتقدت ردها المبكر على الفيروس.

أبلغت الصين عن 14 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد حتى 9 مايو، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 82.901، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

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