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طارق الشناوي يقاضي غادة عبدالرازق

الأحد 10/مايو/2020 - 09:31 ص
طارق الشناوي وغادة عبدالرازق
طارق الشناوي وغادة عبدالرازق
وكالات

لم تمضِ ساعات على إعلان الفنانة غادة عبدالرازق، عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد، هيثم زنيتا، حتى أقحمت نفسها في أزمة كبرى مع الناقد الفني طارق الشناوي.

حدث ذلك بعد ظهور الشناوي في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتحدث عما يدور في الساحة الفنية وتقييمه للأعمال التي تُعرض، وحينما تحدث عن غادة عبدالرازق التي يعرض لها مسلسل "سلطانة المعز".

أكد الشناوي أنها ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثرت على مسيرتها، وكذلك رصيدها، لتقرر الفنانة أن ترد على الشناوي بطريقتها الخاصة.

ولجأت إلى حسابها عبر "إنستجرم" من خلال خاصية القصص المصورة، ونشرت صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال.

ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.


وتقدم الشناوي بشكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

وأكد أن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر الشناوي أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، ولماذا سكتت غادة عبدالرازق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة.

ورفض الشناوي أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة المصرية، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لابد من رد قضائي عليه.

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