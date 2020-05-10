مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 16 | تفاصيل واحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل " ونحب تاني ليه" والقنوات الناقلة له ومواعيد عرضه (دراما رمضان 2020)





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 16 | نستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل واحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل " ونحب تاني ليه" والقنوات الناقلة له ومواعيد عرضه (دراما رمضان 2020)





تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 16

شهدت احداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، حيث بدأت الحلقة الجديدة باتصال " داليدا" بمراد (كريم فهمي) وأخبرته بشيء صادم، وكشفت الأحداث أن والده تعرض لأزمة صحية شديدة أثناء تواجده في منزل امرأة أخرى التي تزوجها سرًا، حيث أصابته الصدمة واعتذر لغالية (ياسمين عبدالعزيز) ليذهب مسرعًا إلى والده لينقذه، مما أفسد الأجواء الرومانسية التي كانا الثنائي يجلسان فيها لعترفها لبعضهما البعض عن حبهما.





وتعرض عبدالله (شريف منير) لموقف محرج بعدما ذهبت إلى منزله هدير (كارولين عزمي) بشكل مفاجيء، وقالت له إنها اشتبكت مع أختها "ميرنا" بشدة، مما جعلها تلجأ إليه وتعكف عنده هذه الليلة، وكانت أختها ميرنا تراقبها وعندما رأتها صاعدة إلى منزل "عبدالله" صعدت خلفها، وقامت بتعنيفهما وطلبت من شقيقتها أن ترتدي ملابسها وتذهب معها لمنزلهما، حيث كانت ترتدي "بيجامة" عبدالله، وهذا كله وسط ذهول "عبدالله" الذي لجأ بعد ذلك لـ"غالية" حيث كان يريد أن يشتكي لها لما حدثولكنها صدته نظرًا لانشغالها على والد "مراد".





وطمأن الطبيب "مراد" بأن والده بصحة أفضل مما كان، ولكنه هناك ضرورة لإجراء بعض التحاليل لزيادة الاطمئنان، وعند ذهاب الطبيب توجه "مراد" لـ"نهال" السكرتيرة الخاصة بمكتب والده، وسألها عن سبب تواجد والده في منزلها، ولكنها رفضت أن تتكلم، وفضلت أن يسأله والده، والذي اعترف بأنه متزوجها منذ عام، لاحتياجه لامرأة أخرى تتفهمه دن مشاكل، مما صدم "مراد" لخوفه الشديد من رد فعل والدته بعدما تعلم.بهذا الأمر.





موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه والقنوات الناقلة وتُذاع الحلقة 14 من مسلسل ونحب تاني ليه على قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل على سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.





أبطال مسلسل ونحب تاني ليه رمضان 2020

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز ويشاركها كلًا من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه رمضان 2020

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.



