رئيس ريال مدريد يرفض طلب زيدان

رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني طلب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بضرورة التعاقد مع بول بوجبا نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي وتأثير تفشي فيروس كورونا عليه، فإن مطالب مانشستر يونايتد المالية للاستغناء عن بوجبا، لا تتناسب مع ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعارض التعاقد مع بوجبا الذي يتلقى راتبًا سنويًا قدره 17 مليون يورو.





ونتيجة لذلك، يقال إن فريق زيدان يعطي أولوية لضم لاعب خط وسط ليل، إدواردو كامافينجا.



