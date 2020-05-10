برلماني: أؤيد خصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة بشروط

قال حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة والذى من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، ولكن بشروط معينة.





وأشار السيد فى بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه يشترط للموافقة على مشروع قانون الحكومة ألا يتم خصم نسبة الـ1% من موظفي الدرجة الثانية فما دونهم، خاصه وأن مرتباتهم ضعيفة، كما أن الخصم سيكون على شامل المرتب بما يعنى خصم حوالى 30 جنيه من الموظف الذى يحصل على 2300 جنيه على سبيل المثال.





وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بأن تخصم نسبة الـ1 % من موظفى الدرجة الأولى مثل المدير العام، على أن يخصم اعتبارا من 1 يوليو، خاصة وانه ستكون هناك زيادة شهر يوليو حتى لا يشعر بالخصم





كما ناشد المواطنين بمساندة الدولة من خلال التبرع لدعم البلد فى ظل الظروف الحالية التى تعانى منها بسبب فيروس كورونا، خاصه بعد ما طلبت الحكومة قرض من صندوق النقد الدولى لدعم إقتصادها، مشيرا إلى أن السعودية خصمت 40 % من مرتبات العاملين فى القطاع الخاص.





وأوضح أن الحكومة تكبدت أموال طائلة فى سبيل مواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وبالتالى يجب ان يكون هناك دور على الشعب لمساندة الدولة فى الظروف الحالية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.