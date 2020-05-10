بوب ديلان يطلق ألبومه الجديد الشهر المقبل

يطلق المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان الشهر المقبل أول ألبوماته في 8 أعوام (2012) بعد طفرة إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر كتاب الأغاني تأثيراً في العالم.

وذكر بيان على الموقع الرسمي لديلان في وقت مبكر أمس أن ألبوم (رف آند راودي ويز) سيطرح في 19 يونيو المقبل.

وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت متأخر أمس الأول أغنية جديدة ثالثة له بعنوان (فولس بروفيت).

وكان ديلان قد فاجأ متابعيه في أواخر مارس الماضي بإطلاق أغنية (ميردر موست فول) المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي قبل 5 عقود.

ولم يقدم ديلان، الذي يتجنب الدعاية رغم أنه لا يزال يقوم بجولات في أنحاء العالم، أي تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد.

وكانت كلمات أغنية (لايك أرولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان قد حققت رقماً قياسياً بلغ 2 مليون دولار عند بيعها بمزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.



