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خطأ غير مقصود.. غادة عبد الرازق تتراجع عن إساءتها للناقد طارق الشناوي

الأحد 10/مايو/2020 - 10:49 ص
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
رشا عادل
ردت الفنانة غادة عبد الرازق، على تهمة اساءتها للناقد الفني طارق الشناوي الذي قرر مقاضاتها وتقديم شكوى لناقبة الإعلاميين والممثلين ضدها، من خلال نشر مقطع فيديو، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت غادة، خلال مقطع الفيديو:"ما حدث غير مقصود من أحد المسؤولين عن ادارة سوشيال ميديا الخاصة بي ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي".

ويذكر أن الأزمة بدات بين طارق وغادة، عندما شاركت غادة جمهورها بستوري عن الناقد وتشير غلى أنه حصل على رشوة من أجل الإشادة بالأعمال الفنية.

وتخوض غادة عبد الرازق، السباق الرمضاني بمسلسل "سلطانة المعز" وتدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي ومحمود عبد الغني.

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