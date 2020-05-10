Advertisements
رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)
الأحد 10/مايو/2020 - 10:51 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: إن فيروس كورونا ضعيف، ويموت بالماء والصابون، ولكن سلوكيات المواطنين هى التي تسهم في جعله فيروس شرسا داخل جسم الإنسان، معقبا: "الوقاية خير من العلاج".
وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن بيد المواطنين القضاء على فيروس كورونا من خلال التزامهم بالإجراءات الوقائية.
وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة في أثناء التواجد خارج المنزل، حيث يمكن صناعتها في المنزل.
وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن مصر حاليا في فترة الذروة، مضيفا: "إحنا في عز الأزمة"، منوها بأنه لو التزم المواطنين الفترة المقبلة سيتحسن الوضع.
ولفت إلى أن هناك أكثر من 12 لقاحا ضد فيروس كورونا، جارٍ تجربتهم الآن، متوقعا أن يصل العالم للقاح قبل فصل الشتاء المقبل، "إحساسي العلمي إن دواء رمدريسيفير هو الأفضل، فنتائجة في التجارب الإكلينيكية هي الأفضل حتى الآن".
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا