رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: إن فيروس كورونا ضعيف، ويموت بالماء والصابون، ولكن سلوكيات المواطنين هى التي تسهم في جعله فيروس شرسا داخل جسم الإنسان، معقبا: "الوقاية خير من العلاج".





وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن بيد المواطنين القضاء على فيروس كورونا من خلال التزامهم بالإجراءات الوقائية.





وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة في أثناء التواجد خارج المنزل، حيث يمكن صناعتها في المنزل.





وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن مصر حاليا في فترة الذروة، مضيفا: "إحنا في عز الأزمة"، منوها بأنه لو التزم المواطنين الفترة المقبلة سيتحسن الوضع.





ولفت إلى أن هناك أكثر من 12 لقاحا ضد فيروس كورونا، جارٍ تجربتهم الآن، متوقعا أن يصل العالم للقاح قبل فصل الشتاء المقبل، "إحساسي العلمي إن دواء رمدريسيفير هو الأفضل، فنتائجة في التجارب الإكلينيكية هي الأفضل حتى الآن".



