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طقس اليوم: خلايا رعدية وأمطار متفرقة

الأحد 10/مايو/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوّي، أنّه من المنتظر حدوث بعض التغييرات في حالة الطقس اليوم الأحد 10 ماي 2020، مقارنة بالصحو الكلي الذي ميز الـ24 ساعة الفارطة، حيث أنه من المتوقّع في فترة ما بعد الظهر أن تتكون خلايا رعدية بالمرتفعات ترافقها أمطار متفرقة.

وستكون شدة الرياح متطلبة لليقظة قرب السواحل وبالجنوب، حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية، ومن المنتظر ان تصل سرعة الرياح إلى مستوى 60 كلم/س، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر فسيكون شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية، مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

وستكون درجات الحرارة في ارتفاع نسبي وتعتبر أعلى من المعدلات العادية، حيث تتراوح القصوى بين 23 و29 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وتكون بين 31 و37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 بتوزر وقبلي والبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

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