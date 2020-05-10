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تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

الأحد 10/مايو/2020 - 10:45 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إحتل قطاع البنوك، صدارة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسجل أحجام تداولات بحوالي 23.3 مليون ورقة بقيمة 1.01 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 596.4 مليون ورقة، بقيمة 830.3 مليون جنيه و احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 374.5 مليون ورقة بقيمة 749.7 مليون جنيه، 

وجاء في المركز الرابع قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 123.3 مليون ورقة بقيمة 406.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة بقيمة 311.9 مليون جنيه.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  خلال الأسبوع الماضي ، حيث هبط المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه،
 

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