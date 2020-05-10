تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي





إحتل قطاع البنوك، صدارة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسجل أحجام تداولات بحوالي 23.3 مليون ورقة بقيمة 1.01 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 596.4 مليون ورقة، بقيمة 830.3 مليون جنيه و احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 374.5 مليون ورقة بقيمة 749.7 مليون جنيه،





وجاء في المركز الرابع قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 123.3 مليون ورقة بقيمة 406.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة بقيمة 311.9 مليون جنيه.



