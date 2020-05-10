فان دايك يكشف كواليس انتقاله إلى ليفربول

تحدث الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن انتقاله إلى الريدز في عام 2018.





وكشف فان دايك، خلال تصريحاته لقناة "بي تي سبورت"، قائلا:" حددت كل الجوانب من ناحيه الجماهير والمدينه واللاعبين، قبل اتخاذ قرار الانتقال لليفربول".





وأضاف:" قرار الانتقال لليفربول، أعتقد أنه قرار صائب منذ ذلك الوقت، وتأكيدا على ذلك وصولنا لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد سته أشهر فقط".





وواصل:" أحاول التحدث وقت ما أريد أو أرغب في غرفة خلع الملابس، أنا لست هادئاً".





وأتم:" أحب الفوز وأكره الخسارة، لذا عندما نخسر أو عندما نفوز مع استقبال شباكنا للأهداف أكون غاضبًا للغاية".



