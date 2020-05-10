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فان دايك يكشف كواليس انتقاله إلى ليفربول

الأحد 10/مايو/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن انتقاله إلى الريدز في عام 2018.

وكشف فان دايك، خلال تصريحاته لقناة "بي تي سبورت"، قائلا:" حددت كل الجوانب من ناحيه الجماهير والمدينه واللاعبين، قبل اتخاذ قرار الانتقال لليفربول".

وأضاف:" قرار الانتقال لليفربول، أعتقد أنه قرار صائب منذ ذلك الوقت، وتأكيدا على ذلك وصولنا لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد سته أشهر فقط".

وواصل:" أحاول التحدث وقت ما أريد أو أرغب في غرفة خلع الملابس، أنا لست هادئاً".

وأتم:" أحب الفوز وأكره الخسارة، لذا عندما نخسر أو عندما نفوز مع استقبال شباكنا للأهداف أكون غاضبًا للغاية".

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