رونالدو: 5 لاعبين استحقوا التتويج بالكرة الذهبية

كشف الظاهرة رونالدو أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن أربع لاعبين كان يجب حصولهم على الكره الذهبيه.





وتحدث رونالدو إلى ديل بييرو في دردشة عبر مقطع فيديو حي على "إنستجرام"، قائلا:" ليس لدي مشكلة مع اللاعبين، لم يكن لديكم علاقة بما كان يحدث بين المديرين".





وتابع:" كانت لدينا العديد من المباريات الرائعة مع بعضنا البعض، لقد لعبت أربع سنوات متتالية دون أي مشاكل جسدية، أو التعرض لأي إصابة".





وواصل:" لم ألوم أحد على إصابتي المزمنه، ولكن قبل عام 2002 كنت أتدرب جيداً، ولكن تلقيت الإصابة عندما كنت ألعب مع ميلان".





وأتم رونالدو:" هناك لاعبين لم يفوزوا بالكرة الذهبية، ديل بييرو ومالديني وتوتي، وكذلك راؤول جونزاليس، ويمكنني إضافة روبرتو كارلوس، كل هؤلاء كانوا يستحقون أفضل الجوائز".



