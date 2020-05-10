Advertisements

تونس تسجل 660 حالة شفاء من كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 09 ماي 2020، تم إجراء 1877 تحليلا مخبريا من بينها 80 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 29297 تحليلا. 

وتم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لاتزال حاملة للفيروس وحالتي إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1032 حالة مؤكدة.

ويذكر أن الوزارة سجلت 660 حالة شفاء و45 حالة وفاة، و327 حالة إصابة لازالت حملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 10 ساعات

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار يبدأ حربه مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 10 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عمرو أديب لـ المصريين العالقين في الخارج: "مش عجبكم الوضع متجوش"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟