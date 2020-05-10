تونس تسجل 660 حالة شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 09 ماي 2020، تم إجراء 1877 تحليلا مخبريا من بينها 80 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 29297 تحليلا.





وتم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لاتزال حاملة للفيروس وحالتي إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1032 حالة مؤكدة.





ويذكر أن الوزارة سجلت 660 حالة شفاء و45 حالة وفاة، و327 حالة إصابة لازالت حملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.