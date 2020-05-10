"خطة النواب": نتلقى خطابات الوزارات بشأن موازنات قطاعاتهم خلال 48 ساعة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن اللجنة تعمل في الوقت الحالي على جمع طلبات الوزارات والقطاعات لمشروع موازناتهم، بعد الجلسات التي عقدتها معهم الأسبوع الماضي، وتقييم ما سيتم الاستجابة له من مطالب.





ولفت "عمر"، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة تتلقى خلال الـ48 ساعة المقبلة خطابات من القطاعات المختلفة بتفاصيل مطالباتهم لحسم ما سيتم إدراجه، على أن تعمل اللجنة خلال الأسبوع على تسويد هذه الملاحظات في مسودة أولى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021.





وأوضح أنها ستسكمل جلساتها الأسبوع المقبل وسيكون من بينها جلسة لحسم كيفية حل عجز الإيرادات المتوقعه في العام المالى الجديد.





اجتماعات اللجنة





وكانت قد عقدت لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي إجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكشف التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021، موضحا أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.





وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 20212022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 20212022 إلى 4.6%.





وأكد معيط، أن الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 20172018، و8.2% فى 20182019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 20192020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.



