مؤشر سوق دبي المالي يهبط 2% مع بداية تعاملات اليوم





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.07% خاسراً 30.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1881.89 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 81.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1756 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت سهم واحد، فيما انخفض 29 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبى المالي اليوم ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.35%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%.





وارتفع سهم شركة دار التكافل وحيدا بنسبة 4.13%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة بسوق دبي المالي ، سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.80%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 1.8 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.84%