أنا عيني زايغة.. صبري فواز مطلوب على جوجل بعد حواره في "شيخ الحارة والجريئة"

Advertisements

أحتل الفنان صبري فواز، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك بعد حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات القليلة الماضية.



وصرح صبري، أمس في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" ومجموعة من التصريحات الجريئة التي اثارت جدلًا واسعًا.



قائلًا:"لا احب الفنان محمد صبحي لانني أرى تصرفات منه مع زملائه في الوسط الفني تسببت في خلق شعور عدم المحبة، فلذلك احب التعاون معه في أي عمل فني".



وتابع:"الراجل أبو عين زايغة فى فيلم كلمنى شكرا فيه منه كتير أنا عيني زايغة".