أسطورة إيطاليا يشيد بمحمد صلاح

أشاد أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع الدولي الإيطالي ونادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي فابيو كانافارو بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.





ووصف أسطورة كرة القدم والمدافع الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور من مجلة فرنس فوتبل الفرنسية الشهيرة أداء لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بالألة.





وقال الأسطورة الإيطالية فابيو كانافارو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت العالمية:" أحترم محمد صلاح لقد تغير أداؤه كثيرًا مع ليفربول أي مدرب الآن في العالم يرغب بتدريب لاعب مثله لأنه مميز واستثنائي لاعب لا يستسلم أبدًا ويحاول أن يقدم كل ما لديه لصالح فريقه في أي مباراة يخوضها بالسنوات الماضية في أنفيلد، كان مثل الآلة".





يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.



