Advertisements

أسطورة إيطاليا يشيد بمحمد صلاح

الأحد 10/مايو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
أشاد أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع الدولي الإيطالي ونادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي فابيو كانافارو بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ووصف أسطورة كرة القدم والمدافع الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور من مجلة فرنس فوتبل الفرنسية الشهيرة أداء لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بالألة.

وقال الأسطورة الإيطالية فابيو كانافارو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت العالمية:" أحترم محمد صلاح لقد تغير أداؤه كثيرًا مع ليفربول أي مدرب الآن في العالم يرغب بتدريب لاعب مثله لأنه مميز واستثنائي لاعب لا يستسلم أبدًا ويحاول أن يقدم كل ما لديه لصالح فريقه في أي مباراة يخوضها بالسنوات الماضية في أنفيلد، كان مثل الآلة".

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

أخبار تهمك

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 10 ساعة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ يوم

عمرو أديب لـ المصريين العالقين في الخارج: "مش عجبكم الوضع متجوش"

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نيمار يبدأ حربه مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

08:43 ص

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من عمرو أديب بسبب الكورونا

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟