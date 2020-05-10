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مؤشر سوق البحرين المالي يخسر4.5 نقطة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 10/مايو/2020 - 10:58 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.36% خاسراً 4.55 نقطة ليصل إلى مستوى 1275.18 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بمستهل التعاملات 915.5 ألف سهم بقيمة 203.7 ألف درهم.
 
وتراجع بسوق البحرين المالي، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.24% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%.

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