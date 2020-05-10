حواس: خلافي مع جمعة لا يفسد الود بيننا

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن الخلاف الذي جرى بينه وبين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، لا يفسد للود قضية، وأكد أنه والشيخ أصدقاء ولا يعكر صفو صداقتهما شيء.





جاء ذلك خلال مقطع فيديو بثه اليوم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف تحدث فيه عن ذكرياته في رمضان وأكد على زوال الخلاف بينه وبين الدكتور علي جمعة.





وأشار حواس إلى أن مائدة الإفطار جمعت بينه وبين الدكتور على جمعه في حضور الأصدقاء مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ عادل حمودة.





وأكد حواس أن رمضان فرصة للتقارب واللقاء بالأصدقاء، وهو ما افتقدناه هذا العام، وما سوف نحرص عليه بعد انتهاء أزمة فيرس كورونا.





يذكر ان خلافًا قد نشب بين الدكتور زاهي حواس والدكتور علي جمعة إثر تصريحات من الأخير حول سيدنا إدريس وأنه هو أوزوريس، وأن وجه أبو الهول هو وجه سيدنا إدريس، وجرت عدة مشادات كلامية تبعها جلسة صلح بين الطرفين في إفطار شهده المقربون منهما.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.