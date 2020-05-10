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برلماني: إصلاح منظومة الصحة يحتاج الكثير من التشريعات

الأحد 10/مايو/2020 - 11:08 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
دينا إبراهيم
قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن انتشار فيروس كورونا أكد حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية والتي أثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها حتى تساهم في الاستفادة من أصول الدولة في مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى تواجهنا.

وأوضح بركات في بيان له اليوم الأحد، أن الوضع في المستشفيات سئ ويحتاج إلى تطوير حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع للتخلص من المشكلات التي تواجه الأطباء لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بغض النظر عما يتم تقديمه في المبادرات الصحية، وإن كانت حققت نجاحات مبهرة شهد بها العالم أجمع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تطوير المستشفيات والدفع بأسرة رعاية مركزة وحضانات، فضلا عن توفير مستلزمات طبية وأدوية، بجانب تحسين وضع الأطباء في مصر، للقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء بالخارج.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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