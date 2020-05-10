برلماني يشيد بإنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والذي يستهدف متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر في صحة الأفراد، وتتسبب في حدوث إصابات جماعية، سواءً كانت أمراضًا معدية، أو حرائق، أو حوادث بشرية.





وأكد مشهور في بيان له اليوم الأحد، أنه يُمثل خطوة مهمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الصحية، ولابد أن تكون تكون له اختصاصات محددة وواضحة، لافتًا أنه بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون هناك استفادة كبيرة من إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية فيما بعد، خاصة وأن أي دولة معرضة في أي وقت لحدوث كوارث وأزمات صحية.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة كورونا هي أزمة صحية بيئية، ووجود مركز لإدارة الأزمات يجب أن يهتم ببحث الحلول الواقعية المبنية على دراسات والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية وتضافر الجهود في المواجهة والتصدي للأزمة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.