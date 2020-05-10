ماراكانا الأسطوري يتحول إلى مستشفى لمواجهة كورونا

تفتتح ولاية ريو دي جانيرو، ثاني الولايات البرازيلية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، المستشفى المتنقل الذي أقيم في ملعب ماراكانا الأسطوري لتوجيه الرعاية للمصابين بفيروس كورونا.





وأقيم المستشفى، الذي سيعمل في المنطقة الخارجية من الملعب، في 38 يوماً وتسلم السبت 170 من إجمالي الي 400 سرير.





وكشفت حكومة الولاية أن الـ230 سرير الباقية ستسلم حتى الجمعة المقبل.





وقال مسؤول الصحة في الولاية أدمار سانتوس إن "المستشفى في ملعب ماراكانا سيحظى أيضاً بجهازي تصوير مقطعي واجهزة أشعة إكس وأجهزة الإيكو".





كما سيحظى المستشفى بأجهزة حاسب آلي لتسهيل تحدث المصابين مع أقاربيهم وأصدقائهم.





كما سيفتتح الاثنين المقبل مستشفيان متنقلان آخران في ريو دي جانيرو التي سجلت ألف و503 حالة وفاة و15 ألف و741 حالة إصابة، ما دفع الحكومة إلى مد الحجر الصحي في الولاية حتى 31 من الشهر الجاري.





ويعد ملعب ماراكانا، الذي يسع لـ780 ألف شخص، رمزاً في تاريخ كرة القدم، حيث استضاف مباراة نهائي كأس العالم 2014 ومراسم افتتاح وختام دورة الألعاب الأوليمبية في عام 2016.



