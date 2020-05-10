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الصحة اللبنانية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، 14 إصابة بفيروس كورونا بين وافدين وصلوا إلى لبنان خلال الأيام الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية اللبنانية، سجلت في وقت سابق 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

 

كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية، حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 25، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 197.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه "ضمن خطة الوزارة إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وأن تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن كانوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".

 

وحذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس من موجة ثانية من تفشي كورونا بسبب عودة الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يشاهد من تفلت في الشارع، يشكل خطرا على عودة الحياة إلى طبيعتها.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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