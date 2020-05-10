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تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

الأحد 10/مايو/2020 - 11:13 ص
تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه
تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | بعد تفعيل القرارت الرسمية الطارئة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل كافة الأعمال الاقتصادية، وفقًا للظروف الصحية الاضطرارية التي تلزم جميع المواطنين منازلهم حرصين على صحتهم وصحة غيرهم لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين حتى زوال المرض بشكل نهائي، وكانت تلك القرارت تمثل محنة كبيرة على ذوي العمالة غير المنتظمة، لذا قام الرئيس السيسي بالتشاور مع وزارة القوى العاملة بصرف منح مالية على جميع العاملين بعمالة غير منتظمة وقدرها 500 جنيه.

موعد صرف منحة 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة
وفقاً لتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة القوى العاملة عن تحديد موعد رسمي لصرف منحة الخمس مئة جنيه للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن موعد صرف المنحة الأول والذي تم في شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدأ صرف منحة 500 جنيه للمتخلفين من اليوم الثاني في شهر مايو الجاري حتى اليوم العاشر من الشهر، وذلك بإشراف كامل من وزارة القوى العاملة للتأكد من وصول المنح إلى جميع مستحقيها.

الاستعلام عن أسماء العاملة غير المنتظمة بالرقم القومي
يمكن الآن لجميع المطالبين في منحة الخمس مئة جنيه للعاملة غير المنتظمة الاستعلام عن أسمائهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ثم تسجيل البيانات الخاصة ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص بك للتأكد من ادراجك ضمن قائمة المستحقين للمنحة.

 أصبحت عمليات البحث متزايدة من قبل الفئة المستفيدة من العمالة الغير منتظمة حيث أنه بعد انتهاء صرف الدفعة الثانية من العمالة الغير منتظمة يأمل الجميع في ان تقوم وزارة القوي العاملة المصرية، في فتح التسجيل مرة أخرىة لدفعة ثالثة حتى يتم تغطية الجميع.

وقد تداولت بعض الاخبار تفيد بأنه سوف يتم فتح تسجيل وزارة القوي العاملة مرة اخرى كمرحلة ثالثة من صرف مبلغ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، ولكن قد نفت الوزارة أى من ذلك وأكدت أنه لا اساس من الصحة في تلك الأحاديث، مكملة أن كل شيئ سيكون جديداً سوف يصدر من قبل الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة فقط لا غير.

وما زال المواطنين المتضررين من فيروس كورونا المستجد واصحاب العمالة الغير منتظمة وخاصة الدفعة الثانية يتوافدون عل مكاتب البريد المصري من أجل صرف 500 جنيه مصري كمساعدة لهم وللأسر الخاصة بهم.

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

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