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إسيانيول يكشف حقيقة إصابة لاعبه بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
أعلن نادي اسبانيول الإسباني، اليوم السبت، أن نتيجة تحليل العينة الثانية للمحترف الصيني وو لي جاءت سلبية، ليتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبات بمقدور اللاعب الصيني المشاركة في تدريبات الفريق بدءا من بعد غد الإثنين.

وكان وو لي واحداً من بين ثمانية لاعبين في اسبانيول عانوا من أعراض شبيهة لأعراض كورونا في آذار مارس الماضي، وخضع للفحص الطبي مرتين لكن النتيجة جاءت سلبية في المرتين.

وجاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له اللاعب الصيني أواخر الشهر الماضي سلبية، قبل أن يتم إخضاعه لاختبار جديد يوم الأربعاء الماضي جاءت نتيجته سلبية أيضاً.

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