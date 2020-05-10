مفاجأة.. الأهلي يستعد لخطف نجمي النجم الساحلي

يستعد النادي الأهلي الفترة القادمة لخطف نجمي نادي النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الأهلي في التعاقد مع كل من وجدي كشريدة وكريم العريبي نجمي نادي النجم الساحلي في الصيف القادم.





وكانت العديد من التقارير الصحفية التونسية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى نادي النجم الساحلي للإستغناء عن خدمات كشريدة والعريبي في الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا.





وينتظر الأهلي القرار النهائي لنادي النجم الساحلي ليبدأ في التفاوض مع كشريدة والعريبي وإقناعهم بالانضمام إلى النادي الأحمر.



